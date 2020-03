Menschen, 27. März

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Das 83. Lebensjahr vollendete gestern, Donnerstag, OStR Prof. Herbert Scheichl, Lehrer i. R. an der Pädagogischen Akademie (jetzt Pädagogische Hochschule).

Elfriede Kobald feiert heute, Freitag, im Herz-Jesu-Heim, Salzburg, ihren 100. Geburtstag.

Berta Essl aus Obergnigl in Salzburg feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Gerd Wieland (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Josefa Harbacek (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Norbert Leitner (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Ehrung

Der Landesverband der Heimatvereinigungen ehrte vor Kurzem verdiente Mitglieder des Trachtenvereins "D'Saalachtaler". Maria Luise Fuchs erhielt das Ehrenzeichen für Heimat und Brauchtum in Silber, Tanja Fuchs die Dankesmedaille des Landesverbands in Silber. Walter Wimmer und Moritz Speicher durften das Ehrenzeichen für Heimat und Brauchtum in Bronze entgegennehmen.

