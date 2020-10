Menschen, 27. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Max Ausserleitner, Sportdirektor des A. C. Wals, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert heute, Dienstag, seinen 60. Geburtstag. Der Jubilar ist seit mehr als 35 Jahren Trainer des A. C. Wals und wurde im Jahr 2016 bei der Leonidas-Gala zum Trainer des Jahres gekürt. Max Ausserleitner ist seit über 20 Jahren im Vorstand des Österreichischen Ringsportverbands vertreten.

Helga Hasenauer, Mitglied des Seniorenbunds Kaprun, vollendete vor Kurzem ihr 80. Lebensjahr.

Vizebgm. a. D. Leopold Schullerer, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.



