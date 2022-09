Geburten, Geburtstag, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstag

Gertrude Kober, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Jubiläum

Katharina und Herbert Junger aus Nußdorf am Haunsberg feierten nach 65 Ehejahren am Samstag in Maria Plain das Jubiläum der Eisernen Hochzeit.