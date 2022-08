Menschen, 27. und 28. August 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Siegfried Gostner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Annemarie Rathgeb, Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Walter Schörghofer aus Göming, Versicherungsberater und begeisterter Läufer, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

SONNTAG

Alois Streitberger, langjähriger Gutsverwalter der GV Schüttgut in Zell am See, feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.