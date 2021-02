Menschen, 27. und 28. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG



Helga Bringfriede Stadler aus Salzburg feiert heute ihren 90. Geburtstag.

OSR Bruno Hinterwirth, Bad Hofgastein, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Als Fachpädagoge an der Tourismusschule Bad Hofgastein und Autor von Schulbüchern in seinem Fachbereich Restaurant/Getränke war er sehr engagiert an der Wahrung und Weiterentwicklung österreichischer Tisch- und Weinkultur beteiligt.

Christian Schwarzenbacher, ehem. Grubachwirt, St. Koloman, vollendet heute, Samstag, sein 80. Lebensjahr.

Ihren 70. Geburtstag feiert heute, Samstag, in Salzburg Katharina Ebner.

Margit Maric, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, vollendet heute, Samstag, ihr 65. Lebensjahr.

Weiters feiert heute, Samstag, Geburtstag: Karin Kircher (81) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

SONNTAG



Dietmar Ernst feiert am Sonntag in Salzburg seinen 65. Geburtstag. Der am Schalttag 1956 geborene Jubilar war beruflich in der ehemaligen Sozialversicherungsanstalt der Bauern beschäftigt.

Die SN gratulieren ferner: Franz Scharinger (69), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.