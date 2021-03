Menschen, 27. und 28. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Seinen 89. Geburtstag feiert Hauptschuldirektor i. R. OSR Heimo Ziegler in Faistenau.

Franz Karrer aus Oberalm vollendet heute, Samstag, sein 85. Lebensjahr.

Marianne Windhager-Pirker, Musikantenwirtin und Mitglied beim Pensionistenverband, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elfriede Kobald (101) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Gerd Wieland (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



SONNTAG

Frieda Roider, Seniorchefin von Feinkost Roider in Grödig/Eichet, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Erich Schatteiner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Ida Bernegger (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Rudolf Weiß (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spenden

Über ein frühes Ostergeschenk freute sich kürzlich die Salzburger Kinderkrebshilfe. Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger überreichte einen Scheck in Höhe von 1400 Euro an Obfrau Heide Janik, die sich herzlich bei den Spendern/-innen bedankte. Trotz Corona luden die Städtischen Betriebe gemeinsam mit der Salzburger Sparkasse am 24. Dezember zum bereits traditionellen Gratis-Eislauf. 425 Eislauf-Fans besuchten - mit Abstand - den Eiszauber. Die Einnahmen aus dem Schlittschuhverleih und Spenden betrugen 700 Euro. Die Salzburger Sparkasse verdoppelte den Betrag.

Der Salzburger Patrick Schmuck, Mitglied der Ducati-Freunde Österreich, hat in seinem Motorrad-Club eine private Sammlung gestartet und über 1000 Euro für die Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt. "Wir freuen uns, mit unserer Spende einen kleinen Beitrag leisten zu können, um den Alltag der betroffenen Kinder und Familien zu erleichtern", sagte Patrick Schmuck bei der Übergabe.