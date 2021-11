Menschen, 27. und 28. November 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Christine Dalnodar feiert heute, Samstag, in St. Koloman ihren 80. Geburtstag.



SONNTAG

Franz Luginger, ehemaliger Gemeindesekretär und Ehrenringträger von Anthering, wird am Sonntag 85 Jahre alt.

Manfred Leitner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert seinen 80. Geburtstag.

Werner Lechner feiert am Sonntag in Niedernsill die Vollendung seines 60. Lebensjahrs.

Jubiläum

Komm.-Rat Claudius und Jutta Lettmayer aus Bergheim feierten vor Kurzem das Fest der diamantenen Hochzeit (60 Jahre).

Auszeichnung

Oberst des Generalstabsdienstes Josef Schnöll MSD MA wurde durch den Bundespräsidenten das Große Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Die Übergabe erfolgte kürzlich aus Covidgründen in der Schwarzenbergkaserne durch Generalmajor Mag. Wolfgang Wagner. ObstdG Schnöll erhielt die Auszeichnung u. a. für seine langjährige Tätigkeit als Inspektor für Pioniere und ABC-Abwehrtruppen des Österreichischen Bundesheers sowie sein unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung dieser Waffengattungen. ObstdG Josef Schnöll trat Mitte des Jahres in den Ruhestand.