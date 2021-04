Menschen, 28. April 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Sebastian Griessner aus Bergheim, Direktor der Salzburger Raiffeisen Warenbetriebe und der Salzburger Vieh- u. Fleischvermarktung inklusive Schlachthof i. R., feiert heute seinen 80. Geburtstag. In der Pension ist Griessner als Wegebetreuer im Alpenverein aktiv.

Maria Hölzl, Austragbäuerin aus Großgmain, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Susanne Lochner (96) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Christa Hausbacher (62), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.