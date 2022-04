Menschen, 28. April 2022

Geburten, Geburtstag, Jubiläum, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Der Ehrenkommandant der Freiwilligen Kolonne Stadt Salzburg, Rudolf Koller, feiert heute, Donnerstag, seinen 70. Geburtstag. Rudolf Koller ist seit 50 Jahren in wichtigen Funktionen im Roten Kreuz tätig. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er mehrfach vom Roten Kreuz ausgezeichnet.

Jubiläum

Kürzlich feierten Marianne und Matthias Hauthaler, die Seniorchefleute vom Hotel-Restaurant Laschenskyhof aus der Gemeinde Wals-Siezenheim (Ortsteil Laschensky), das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Spenden

Anknüpfend an eine alte Tradition luden die Pfarrgemeinden und Tourismusverbände von Neumarkt, Köstendorf, Henndorf und Seekirchen im vergangenen September zum 14. Mal zur Teilnahme an der Wallersee-Wallfahrt. Die Spenden, die die Pilgergruppe dabei und im Jahr 2020 gesammelt hat, kommen zwei bedürftigen Familien aus Neumarkt am Wallersee zugute. Vor Kurzem fand die Spendenübergabe statt. Wolfgang Zeissmann (ÖAAB Neumarkt) nahm die Summe von 2500 Euro stellvertretend für die Familien entgegen.

Im August 2021 startete das Museum der Moderne Salzburg gemeinsam mit der Caritas Salzburg die Spendenaktion "Kein Hunger!" für Lebensmittelpakete im In- und Ausland. Kürzlich wurde die Aktion abgeschlossen. Museumsdirektor Thorsten Sadowsky übergab die Summe von 1600 Euro an Brigitte Wiesauer, die Verantwortliche für Unternehmenskooperationen bei der Caritas Salzburg. Die Museumsbesucher/-innen hatten die Möglichkeit, direkt an den Museumsstandorten sowie online zu spenden.