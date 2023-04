Menschen, 28. April 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Auszeichnungen und Teddykrankenhaus

Geburtstage

Dr. Wolfgang Aigner, langjähriger Vereinsarzt des A. C. Wals, feiert heute, Freitag, seinen 80. Geburtstag.

Auszeichnungen

Im Rahmen des 19. ÖGB-Bundesfrauen-Kongresses wurden zwei Gewerkschafterinnen aus Salzburg mit der Sabine-Oberhauser-Medaille für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet (Bilder: SN/ÖGB Salzburg):

Gerlinde Konnerth (seit 1997 im Betriebsrats-Gremium der Firma MACO, Mayer & CO, und seit 2011 auch Vorsitzende des Arbeiter-Betriebsrats) sowie

Christine Pertele (von 2000 bis 2002 Frauenbeauftragte und ab 2004 bis 2023 Personalvertretungs-Vorsitzende der Fachgruppe Telekom). Die Sabine-Oberhauser-Medaille wurde 2018, ein Jahr nach dem Tod der ehemaligen Frauenministerin und ÖGB-Bundesfrauenvorsitzenden, gestiftet - für Personen, die sich in außerordentlicher und vorbildhafter Weise nachhaltig für Chancengleichheit und Gleichstellung eingesetzt haben.

Renate Jährig war beinahe 30 Jahre lang im Vereinsvorstand der Pfadfindergilde Salzburg-Maxglan tätig. Kürzlich wurde sie mit der höchsten Auszeichnung der Gilde, dem Georgsring, ausgezeichnet.

Renate Grabner (Bilder: SN/Pfadfindergilde Salzburg Maxglan) erhielt für die jahrzehntelange Gestaltung der Vereinschronik der Pfadfindergilde den Preis "Gildemitglied aktiv".

Teddykrankenhaus

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) eröffnete am Donnerstag ein Teddybär-Krankenhaus inklusive Teddybär-Apotheke. Der Hintergrund: Kindern sollte spielerisch die Angst vor einem Krankenhaus genommen werden. Am Donnerstag waren 50 Mädchen und Buben der Volksschule Morzg 2a und 2b eingeladen, mit ihren Lieblingskuscheltieren oder ihrer Lieblingspuppe als Patientinnen oder Patienten in der PMU vorbeizukommen. Die Kinder wurden von einem "Teddydoc" (Medizinstudentin oder Medizinstudent) durch die Stationen geführt - vom Röntgen über das Anlegen eines Verbands bis zum Verabreichen von Spritzen.

Zum Abschluss konnten die Kinder auch noch ein "Rezept" für ihr Kuscheltier in der Teddybär-Apotheke einlösen.