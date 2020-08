Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

GR Volker Rank aus St. Martin am Tgb. feiert heute seinen

80. Geburtstag.

Margarete Liederer, Mitglied des Pensionistenverbands,

OG Grödig, feiert heute ihren 71. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Hans-Peter Untermayr (66) und Johann Pöschl (65), Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



Quelle: SN