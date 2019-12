Menschen, 28. Dezember 2019

Geburten, Geburtstage, Ruhestand und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

SAMSTAG

Marianne Wintersteller, Chorleiterin des Untersberger Singkreises, feiert heute, Samstag in Grödig-Buchbichl ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Rudolf Sumichrast (86) und Elsa Leitner (85) beide Mitglieder des Pensionistenverbandes OG Grödig. Stefanie Keil (73), Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg.



SONNTAG

Dr. Rudolf Aichinger, Honorarkonsul der Republik Korea, Vorstand der Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation auf Schloss Arenberg und Präsident des Alumni Clubs der Universität Salzburg feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. In den 22 Jahren als Finanzvorstand und Generaldirektor-Stellvertreter der Wüstenrot Versicherungs AG war er maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt. In jungen Berufsjahren war der Jubilar Österreichischer Handelsattaché in Sofia und London.



Karin Schulz feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Erwin Breitfuss (81), Mitglied des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Zell am See. Romana Walkner (63), Mitglied des Pensionistenverbandes OG Grödig.

Katharina Mitterlechner, "Aubauern Kathi", Mitglied des Seniorenbundes Krispl feierte am 23. 12. ihren 85. Geburtstag.



Andreas Gruber feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag vlg. Neuhauser in St. Michael-Unterweißburg.

RUHESTAND

Regierungsrat Amtsdirektor Josef Weishäupl verabschiedet sich nach mehr als 43 Jahren in Diensten der Salzburger Justiz in den Ruhestand. Diplomrechtspfleger Weishäupl war unter anderem 35 Jahre lang im Firmenbuch tätig.



Quelle: SN