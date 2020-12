Menschen, 28. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Gertraud Krausler feiert heute in Salzburg ihren 95. Geburtstag.

Karl Dopf feiert heute, Montag, in Bergheim seinen 90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rudolf Sumichrast (87), Elsa Leitner (86), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Stefanie Keil (74), Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

Spenden

Die Hobex AG mit Hauptsitz in Salzburg spendet 5000 Euro an die Lebenshilfe Salzburg. Damit sollen Menschen unterstützt werden, die mitunter am stärksten von der Covid-Krise betroffen waren.

Wie in den vergangenen Jahren konnte die Pfadfindergilde Mülln am 23. Dezember aus den Spenden der Nikolausbesuche wieder Geschenke und den Christbaum im Wert von 520 Euro an die Jugendnotschlafstelle "Exit 7" der Salzburger Caritas übergeben. Bis zu zwölf obdachlose Jugendliche haben hier die Möglichkeit zu übernachten, zu essen und Gespräche mit Sozialpädagogen zu führen.

