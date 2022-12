Geburten, Geburtstag und Todesfälle

Geistlicher Rat Mag. Karl Steinhart, Kaplan der St.-Pankraz-Bruderschaft und Pfarrprovisor in Elixhausen, ehem. Pfarrer in Anthering und in Nußdorf am Haunsberg, feiert heute, Mittwoch, die Vollendung seines 75. Lebensjahrs.