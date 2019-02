Menschen, 28. Februar

Geburten, Geburtstage, Verleihung, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Franz Guggenthaler, Verkaufsleiter i. R., feiert heute in Wals seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Eleonore Fresacher (84), Salzburg; Rosa Ellmauthaler (81), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe St. Johann; Franz Scharinger (67), Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

Verleihung

Gärtnermeister Josef Lindner aus Wals-Siezenheim, Obmann der Salzburger Gärtner und Gemüsebauern, wurde vom Bundespräsidenten mit dem Berufstitel "Ökonomierat" ausgezeichnet.

Spende

Die christlichen Gewerkschafter/-innen, vertreten durch Ernst Gfrerer, Gerhard Schnugg und Hanspeter Moitzi, überreichten vor Kurzem einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Beatrix Selih in der Jugendnotschlafstelle Exit7. Der Betrag dient der Unterstützung von Jugendlichen in Not.



Quelle: SN