Menschen, 28. Jänner 2020

Geburten, Geburtstage, Spende, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Rosina Schönleitner (81), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Annemarie Zeller (73), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Spende

Die TFK Austria, ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Henndorf, startete im Dezember 2019 mit ihrem Logistikpartner DHL Express eine Spendenaktion zugunsten der Sonneninsel Seekirchen, des Nachsorgezentrums für kranke Kinder. Anstatt Kundengeschenken wurden für jedes ausgelieferte DHL-Paket 0,50 Euro in einen Spendentopf übertragen. Vor Kurzem konnten Roswitha Lugstein, Alexander Meisriemel (beide Geschäftsführung TFK) und Joachim Lappi (DHL Express) an den Geschäftsführer der Sonneninsel, Thomas Janik, die Summe von 5000 Euro übergeben.

Rektorin rückt in den Vorstand auf.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Elfriede Windischbauer (58), Rektorin der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig, kürzlich zur Hofrätin ernannt. In Wien wurde Windischbauer jetzt in den Vorstand der Rektoren/-innenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen (RÖPH) gewählt. Vorsitzender bleibt Christoph Berger (Rektor der Kirchlichen PH Wien-Krems) - für eine Funktionsperiode von zwei Jahren. Als Stellvertreterinnen wurden Ruth Petz (Rektorin der PH Wien) in ihrer Funktion bestätigt sowie Elfriede Windischbauer neu gewählt. Im Bild v. l.: Ruth Petz, Christoph Berger sowie Elfriede Windischbauer.

Quelle: SN