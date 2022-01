Menschen, 28. Jänner 2022

Geburten, Geburtstag, Wahl, Spenden und Todesfälle

Geburtstag

Hans Walleitner aus Neukirchen am Großvenediger feiert heute, Freitag, die Vollendung seines 88. Lebensjahrs.

Wahl

Bei der kürzlich abgehaltenen Landestagung der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen wurde folgendes Präsidium gewählt:

Präsident: Christian Haggenmüller; Vizepräsidentin: Alexandra Spindler; Vizepräsident: Thomas Gefahrt; Sekretär: Rudolf Erda; Finanzleiter: Kurt Heidinger; Rechnungsprüfer: Werner Lasar und Andreas Weber; Vorsitzender des Schiedsgerichts: Bruno Kraus.

Spenden

Trotz Lockdown und steigender Coronazahlen stellten die Gastwirte Walter und Maria Mosauer aus Unterach am Attersee die traditionelle weihnachtliche Spendenaktion für die Salzburger Kinderkrebshilfe auf die Beine. Gemeinsam mit Unternehmern aus dem Mondseeland organisierte das Gastwirt-Paar mehrere lokale Aktionen, bei denen in Summe 2700 Euro gespendet worden sind. Am vergangenen Samstag fand im Gasthaus WirtsGuad in der Remise in Unterach die Spendenübergabe an Heide Janik, die Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, statt. Walter Mosauer engagiert sich seit zehn Jahren für die Hilfsorganisation.



18 Jahre - insgesamt 23.000 Betriebsstunden - war ein MAN- TGA-3-Achser für die städtische Restmüllsammlung des Abfallservice im Einsatz. Nach 277.507 gefahrenen Kilometern in der Stadt verstärkt der Lkw nun die Abfallentsorgung der bosnisch-serbischen Gemeinde Lopare. Den symbolischen Kaufpreis von 1000 Euro übergab kürzlich Bgm.-Stv. Bernhard Auinger als direkte Spende an Geschäftsführer Peter Trattner für das Kinderschutzzentrum Salzburg. Weiters waren der Leiter des Abfallservice, Jürgen Wulff-Gegenbaur, und Organisator Zlatko Stojanovic anwesend.