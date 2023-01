Menschen, 28. Jänner 2023

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Marianne Höring, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Andreas Kainhofer, Katzhof, Abtenau, langjähriger Betriebsrat der Firma Kronreif Abtenau, feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag.

Spenden

Rauf auf den Gipfel des Schattbergs! 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fritz Egger GmbH & Co. OG bezwangen vor Kurzem im Rahmen des Skitourenlaufs "Schattberg-Race" in Saalbach-Hinterglemm gemeinsam die 1015 Höhenmeter zum Gipfel. Geschäftsführer Dr. Thomas Leissing sponserte alle, die den Lauf erfolgreich absolvierten oder vor ihm am Ziel waren, mit je 25 bzw. 50 Euro. Insgesamt kamen so 6000 Euro für die Ukraine-Winterhilfe des Roten Kreuzes Salzburg zusammen. Landesrettungskommandant Anton Holzer nahm den Spendenscheck entgegen.

Seit zehn Jahren unterstützen die BMW Austria Bank GmbH und die Alphabet Austria Fuhrparkmanagement GmbH in Salzburg die Sonneninsel Seekirchen mit Geld-, Sach- und Zeitspenden. 2021 haben sich die BMW Vertriebs GmbH und die BMW Austria GmbH dieser Hilfe angeschlossen. Durch das Engagement aller BMW-Gesellschaften und auch durch private Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten 2022 insgesamt 15.855 Euro gesammelt werden. Vor Kurzem fand die Spendenübergabe statt.

Mjam, eine der größten Online-Bestellplattformen für Essen in Österreich, spendet Lebensmittel in der Höhe von 3500 Euro an den soma (Sozialmarkt Salzburg). Der Sozialmarkt verkauft nur Produkte, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden und ist daher auf die Unterstützung von Unternehmen angewiesen.