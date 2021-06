Menschen, 28. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Spenden

Geburtstag

Herbert Holzer, Ehrenpräsident des Salzburger Fußballverbands und Ehrenpräsident des Eishockey-Landesverbands sowie ehemaliger Jugendreferent des ÖFB, feiert heute, Montag, seinen 90. Geburtstag.



Spenden

Zur Eröffnung des neuen Spar-Supermarkts in Faistenau überreichte Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc eine Spende in Höhe von 2500 Euro an Bürgermeister Josef Wörndl und Vizebürgermeisterin Waltraud Ablinger-Ebner. Mit dem Geld wird eine Nestschaukel für die neue Kinderbetreuungsgruppe angeschafft und für die Jugendlichen gibt es einen Radworkshop bei der PumpTrack-Anlage in Koppl. Weiters wird ein Pflegebett angeschafft, das die Gemeinde kostenlos verleihen wird.



330 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Ursula in Salzburg engagierten sich für Kinder im Libanon und sammelten mithilfe von Sponsoren 11.000 Euro an Spenden für die Schule Beth Aleph in Beirut. Im Rahmen des Benefizlaufs "LaufWunder" der youngCaritas wurde diese Summe von den Schülerinnen und Schülern "erlaufen".