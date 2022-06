Menschen, 28. Juni 2022

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Matura und Todesfälle

Geburtstage

Em. Domkapitular Martin Walchhofer, ehem. Präfekt und Regens des Privatgymnasiums Borromäum, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.

Domkapitular und Dompfarrer Mag. Roland Rasser, Generalvikar der Erzdiözese Salzburg, Notfallseelsorger, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Brigitte Weber, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Sponsionen

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg feierten kürzlich ihre Sponsion zum/zur:

Diplomstudium:

Mag. iur.: Niko Vavrousek (Bischofshofen), Marcel Kravanja (Eugendorf), Fabian Jenni (Hallein), Benedikt Büger (Mauerkirchen), Nataša Simić (Nußdorf-Debant), Stefanie Isabel Vordermaier (Oberndorf bei Salzburg), Claudia Chiara Bacherer, Reinhard Friedrich Büger, Viktoria Freimüller, Heinrich Luks, Olivia Steger (alle Salzburg), Matthias Peter Seiwald (St. Johann in Tirol), Aziza Avizova, Demet Demir, Anton Karl Rettensteiner (alle Wien).

Mag. rer. nat.: Sharon Market (Bozen, IT).

Matura

HTBLA Salzburg:

5CHEL, mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: Thomas Fellner, Noah Balthasar Laireiter;

mit gutem Erfolg bestanden: Leon Christopher Hipf, Samuel Kurzmann, Sebastian Maier, Jakob Oitner, Thomas Ploder, Martin Riedler, Suad Smajlovic.