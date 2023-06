Menschen, 28. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Maturaergebnisse und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Gertrude Kaisermann, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Matthias Rehrl vom Hinterhohenau-Gut in St. Koloman feiert heute, Mittwoch, seinen 90. Geburtstag.

Jubiläen

Der Lions Club Hohensalzburg hat einen neuen Präsidenten: Turnusmäßig übergab der bisherige Präsident Josef Thomas Wenger, Metalltechnikermeister aus Salzburg, im Juni das einjährige Ehrenamt an den Immobilientreuhänder Dr. Josef Rettenbacher. Österreichs größter Lions Club besteht seit 63 Jahren. Zu den bekanntesten Aktionen zählen der Lions-Flohmarkt im Europark und die Adventkalenderaktion am Salzburger Residenzplatz.

Matura

PG und ART-ORG St. Ursula Salzburg:

Ausgezeichnete Erfolge, 8G: Franziska Blin, Elisabeth Dexl, Constanze Fritz, Viktoria Hochfellner, Isabella Kreuzer, Laurenz Linsinger; 8R: Anna Bluemle, Luisa Doblhofer, Valerie Steinschaden-Faber.

Gute Erfolge, 8G: Flora Perl, Leonora Rausch, Maria Volpini de Maestri; 8R: Marlene Klappacher, Marie Kuhr, Anna Pilz, Sarah Sprung.

Sport-Musik-RG/SSM Salzburg:

Ausgezeichnete Erfolge, 8M: Sara Babic, Anna Buchinger, Hannah Ebner, Maximilian Kaupp, Elsa Pummerer, Aaron Ritschl, Emilia Rigaud, Emily Zehetner, Eva Zwilling; 8S: Julia Kurz, Leon Plainer, Theresa Rainer, Cornelia Strasser, Sarah Tollich, Benjamin Wischenbart; 9L: Emilia Grujic, Alexander Gsöllpointner, Sarah Schwabe, Emily Springer, Katharina Stöger.

Akademisches Gymnasium Salzburg:

Ausgezeichnete Erfolge: Florian Anzböck, Philipp Bencsits, Ida Brixler, Vladislav Dratsch, Lucas Ganzera, Alma Ghielmi, Gunda Kolator, Lena Lasinger, Benjamin Moules, Carla Oblasser, Anna Pichler, Tania Piwonka, Sara Reich, Helene Sotlar, Marlena Spannring, Aimée Szlauer, Sophie Treiblmayr, Lukas Weigl.

Gute Erfolge: Isabel Egger, Nina Erlbacher, Raphael Miehsler, Caroline Herzog, Leonie Kordovsky, Benjamin Maichel, Xaver Guggenberger, Helena Ritter.

HTL Hallein, Aufbaulehrgang für Berufstätige für Bautechnik:

5AABTH, ausgezeichneter Erfolg: Raphael Tscharnig.

Gute Erfolge: Luka Cekic, Andreas Scheutz, Fabian Tuma.

HTL Hallein, Höhere Lehranstalt für Bautechnik, Holzbau:

5AHBTB, ausgezeichnete Erfolge: Felizian Husty, Manuel Kaiser.

Gute Erfolge: Philipp Lamp, Peter Mooslechner, Elena Obermoser, Markus Taferner.

HTL Hallein, Aufbaulehrgang für Berufstätige für Design, Produktdesign:

5AAKUT, gute Erfolge: Victoria Mößl, Alexandra Simon.

HTL Hallein, Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure, Maschinenbau:

Ausgezeichnete Erfolge: Tobias Höllbacher, Armin Merdzanic.

Gute Erfolge: Bastian Brötzner, Johanna Ebner, Roman Kainhofer, Victoria Zuckerstätter.