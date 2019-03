Menschen, 28. März

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Hofrat Dr. Heinrich Steinsky, ehem. Erster Staatsanwalt in Salzburg und von 1991 bis 1998 Leiter der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis, feierte gestern, Mittwoch, in Salzburg seinen 85. Geburtstag.

Eduard Berger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Donnerstag, seinen 85. Geburtstag.

Alfred Kainberger aus Salzburg-Liefering vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Johann Leutgeb sen., Gastwirt und Fleischermeister i. R., feiert heute in Golling im Kreis seiner Familie bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Josef Noppinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die SN gratulieren weiters: Ida Bernegger (84), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Josef Hörl (84), Seniorchef des Metzgerwirts, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Zell am See; Erika Kronreif (77), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Volkshilfe Salzburg, Bischofshofen 1; Rudolf Weiß (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Eva und Gerhard Hipfl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Zell am See, feiern heute ihre goldene Hochzeit.

