Menschen, 28. Mai 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Prälat Sebastian Manzl, em. Domkapitular, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Manzl war Präfekt im Privatgymnasium Borromäum, viele Jahre Mitglied des erzbischöflichen Konsistoriums und Direktor der Caritas. Er wurde u. a. mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Salzburg und mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Rosa Gostner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Anton Kirbisch, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Hans-Georg Keplinger, Obmann des Vereins "Salzburger Pfadfinderwein" und Ehrenpräsident der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen, wird heute, Freitag, 75 Jahre alt. Er war 18 Jahre lang Präsident der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen sowie 17 Jahre lang Vorsitzender des Landesjugendbeirats.

Waltraud Burgsteiner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Nussbaumer (84), Maria Huber (83), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Hof; Eduard Streitberger (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.