Menschen, 28. Mai

Geburtstage

Prof. Willi Sauberer, Chefredakteur der "Salzburger Volkszeitung" (SVZ) von 1971 bis 1994, feierte vor Kurzem in Salzburg-Herrnau seinen 85. Geburtstag. Sauberer ist als Experte für Zeitgeschichte gefragt und vielfach ehrenamtlich engagiert.

Theresia Gaderer feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Maria Huber, Hof bei Salzburg, wird heute 80 Jahre alt.

Hedwig Kaiser, Mitglied des Seniorenbundes Mattsee, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

OSR Georg Dantendorfer aus Kuchl feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Josef Jakober, Mitglied des Seniorenbundes, vollendet in Schleedorf heute, Montag, sein 70. Lebensjahr.

Dipl.-Ing. Alfred Wolf, Göming, feiert heute den 70. Geburtstag.

Gabriele Wenger, Taxenbach, vollendet heute ihr 55. Lebensjahr.

Mag. Christian Hörbiger, Landeskapellmeister von Salzburg, Lehrer am Musikum Salzburg, Kapellmeister der MK Kuchl, Mitglied bei Ensemble Paris Lodron, Außerfeldner Tanzl- musi, Pongauer Bläser, Posaunenensemble TAQ, feiert heute, Montag, seinen 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rosa Schernhammer (82), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Anna Nußbaumer (81), Hof bei Salzburg; Ernst Sparber (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig;

Isidor Leitner (74), Ebenau; Eduard Streitberger (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.





Jubiläum

Martin und Marianne Herbst feierten am Samstag in St. Martin bei Lofer das Fest der diamantenen Hochzeit.









