Menschen, 28. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Florian Hofstetter vollendet heute, Dienstag, in Salzburg sein 85. Lebensjahr.

Maria Tengler aus Salzburg-Gnigl feiert heute, Dienstag, ihren 80. Geburtstag.

Isidor Leitner, Ebenau, Mitglied des Seniorenbundes Ebenau, begeht heute seinen 75. Geburtstag.

Eduard Streitberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Nußbaumer (82), Maria Huber (81), beide Mitglieder des PVÖ, OG Hof.

Jubiläum

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten Christl und Werner Roßmann in St. Margarethen im Lungau im Kreise seiner Familie. Der Jubilar war früher Bürgermeister in St. Margarethen und Abgeordneter zum Salzburger Landtag.

