Menschen, 28. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

In Salzburg-Gneis feiert heute, Donnerstag, Johann Kellner seinen 80. Geburtstag.

Martha Enzinger aus Stuhlfelden vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Theresia Blauensteiner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Michael Neureiter aus Bad Vigaun, ehemals Zweiter Landtagspräsident, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Theologe, Historiker und begeisterte Groß- und Turmuhrmacher ("Horologium") saß von 1984 bis 2008 für die ÖVP im Salzburger Landtag. Neureiter war Studienleiter des Bildungshauses St. Virgil in Salzburg sowie Geschäftsführer des Österreichischen Bibliothekswerks. Er ist Träger mehrerer Auszeichnungen - unter anderem des Großen Ehrenzeichens des Landes Salzburg sowie des Päpstlichen Silvesterordens und des Ehrenrings der Gemeinde Bad Vigaun.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Nußbaumer (83), Maria Huber (82), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg; Anton Kirbisch (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, Stadt Salzburg; Isidor Leitner (76), Ebenau; Eduard Streitberger (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Erika und Manfred Gabriel aus der Stadt Salzburg feiern heute ihre Juwelen-Hochzeit (55 Ehejahre).

Spenden

Das Institut für Pharmazie - vertreten durch Institutsvorständin Johanna Pachmayr und Daniela Schuster, Abteilungsleiterin für Pharmazeutische und Medizinische Chemie - übergab am Montag gemeinsam mit zwei Studentinnen 200 Flaschen Desinfektionsmittel an Sozialstadträtin Anja Hagenauer für die städtischen Seniorenheime in Salzburg. 60 Pharmaziestudierende und Lehrende der PMU stellten das Desinfektionsmittel im universitätseigenen Labor selbst her.

Ein Herz für Kinder zeigte das Team des Eugendorfer Damensportstudios Mrs. Sporty mit Inhaberin Evelyn Schlamp. Die Sportlerinnen sammelten 400 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe.



