Menschen, 28. November 2022

Geburtstage, Auszeichnungen, Ehrungen, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Hermine Stattmann, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Der Bürgermeister von Wals-Siezenheim, Joachim Maislinger, lud kürzlich 22 Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feierten, zu einem Nachmittagsempfang in den Gasthof Grünauerhof.

Elf Jubilare folgten der Einladung: Maria Huber, Hermann Baumann, Helmut Auernigg, Martin Leikermoser, Johann Eibl, Franz Wesch, Franz Mahler, Liselotte Kofler, Otto Lackner, Johanna Zimmer, Hilda Wörndl.

Auszeichnung

Sebastian Rettenbacher wurde im Rahmen des Cäciliakonzerts mit dem "Ehrenzeichen in Gold mit 60er-Prägung" ausgezeichnet. Der bald Achtzigjährige ist seit 2018 Ehrenmitglied der TMK Bad Vigaun, er spielte seit 1961 in der Trachtenmusikkapelle St. Koloman und seit 1982 in Bad Vigaun.





Ehrungen

Gertraud Scheichl und Franz Hufnagl erhielten am Dienstag aus den Händen von Stadträtin Anja Hagenauer (Mitte) für ihr soziales Engagement den Ehrenbecher der Stadt Salzburg. Gertraud Scheichl widmet seit 22 Jahren der Vinzigemeinschaft einen großen Teil ihrer Freizeit. Sie koordiniert die Fahrerinnen und Fahrer und organisiert die Speisen für den Vinzibus, der im Jahr 2000 gegründet wurde. Franz Hufnagl war es als Mitglied des Behindertenbeirats der Stadt Salzburg ein Anliegen, Barrieren abzubauen und die Gleichstellung behinderter Menschen anzustreben. Von April 2010 bis heuer war er auch Obmann der Ortsgruppe Salzburg des Österreichischen Zivilinvalidenverbands (ÖZIV).

Spende

Kürzlich fand im Rahmen von Österreichs größter Modemesse "Fashion Premiere" eine Charity-Tombola zugunsten des Nachsorgezentrums "Sonneninsel" statt. Der Reinerlös von 1100 Euro wurde an Geschäftsführer Thomas Janik für "Sonneninsel" übergeben. "Wir freuen uns sehr, ein so bemerkenswertes Projekt aus der Region unterstützen zu dürfen", so Markus Oberhamberger (Geschäftsführer Brandboxx Salzburg), der sich bei der Spendenübergabe mit seiner Kollegin Katharina Krassnitzer (Leitung Mode & Tracht) beeindruckt zeigte von den Räumlichkeiten und dem Konzept des Nachsorgezentrums in Seekirchen.