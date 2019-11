Menschen, 28. November

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Elfriede Egger, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute, Donnerstag, ihr 90. Lebensjahr.

Matthias Pölzl, Mitarbeiter in der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Herta Irnberger (81), Franz Kermec (81), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Jubiläen

Maria und Josef Neumaier aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

In Bad Vigaun feierten vor Kurzem Anna und Walter Siller sowie Anna und Georg Schlager (Mayrhofbauer) das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Spende

Die Militärmusik Salzburg erspielte bei ihrem Benefizkonzert zugunsten des Rotary Club Hallein-Salzburg Süd auf der Pernerinsel in Hallein 10.605 Euro. Der Militärkommandant von Salzburg, Brigadier Anton Waldner, und Militärmusik-Kapellmeister Oberst Ernst Herzog übergaben kürzlich symbolisch den Spendenscheck an die Vorstandsmitglieder des Rotary Club Hallein-Salzburg Süd, Josef Schauer und Wolfgang Ebner.



Quelle: SN