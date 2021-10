Menschen, 28. Oktober 2021

Geburten, Geburtstag, Berufstitel und Todesfälle

Geburtstag

Vizebgm. a. D. OSR Hans Mösenlechner, Ehrenbürger und Träger des Ehrenrings in Gold der Stadt Seekirchen am Wallersee, Ehrenmitglied der Kameradschaft und der Liedertafel Seekirchen, feiert am Donnerstag seinen 95. Geburtstag.

Berufstitel

Landesgeologe Gerald Valentin, der bei Felsstürzen, Lawinen oder Muren wichtige Entscheidungen zu treffen hat, bekam den Berufstitel Hofrat verliehen. Hofrat wurde auch Manfred Gebhard, den Titel Regierungsrat erhielt Peter Michalek.