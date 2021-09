Menschen, 28. Septembe 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstag

Die SN gratulieren: Pfarrer Josef Großner (75), ehemals Kooperator in St. Johann im Pongau und Pfarrer in Ruhe in St. Veit.