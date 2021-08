Menschen, 28. und 29. August 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SONNTAG

Herbert Kammerer, Pensionist in Salzburg-Lehen, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Seniorchefin Anna Louisa Schnöll vom Gasthof Doktorwirt in Salzburg-Aigen feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist noch immer aktiv im Betrieb.

Heidi Buder-Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Waltraud Pfeiffenberger, Mitglied des Seniorenbunds, bei den Ebener Trachtenfrauen und im Kirchenchor Eben im Pongau, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Jubiläum

Edith und Klaus Pfeifenberger, Anif, feiern heute, Samstag, ihre goldene Hochzeit.