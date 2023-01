Menschen, 28. und 29. Jänner 2023

Geburten, Angelobung, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Angelobung

Landeshauptmann Wilfried Haslauer überreichte am Mittwoch 14 neuen Steuerberaterinnen und Steuerberatern und einer Wirtschaftsprüferin ihr Dekret.

Als Steuerberater/-in wurden angelobt: Petra Davare (Saalfelden), Stefan Draxler (Rosendorf), Gerald Wolfgang Esterer (Elsbethen), Marco Gasteiner (Leonding), Stefan Franz Hauthaler (Wals-Siezenheim), Maria Haym (Radstadt), Sandra Heinerman (Hallwang), Alexandra Heubrandner (Mondsee), Dominik Immerschitt (Hallwang), Villö Matern-Jozsa (Wien), Christoph Neumayer (Perwang am Grabensee), Cornelia Staudacher (Bad Hofgastein), Katharina Sophie Stur (Salzburg), Sebastian Walcher (Bad Goisern).

Als Wirtschaftsprüferin wurde Renate Höttl (Haag) vereidigt.

Spenden

Andrea und Harald Huber vom Restaurant "Huber's" im Fischerwirt Salzburg stellten im Rahmen der "75 Jahre Pro Juventute Jubiläumsgala" einen Kochkurs inkl. eines mehrgängigen Menüs kostenlos zur Verfügung. Thomas Nadegger von der Wiener Städtischen Versicherung ersteigerte diesen Preis um 2300 Euro. Zusätzlich stellte das Gastronomenpaar im vergangenen Jahr in seinem Lokal Spendenboxen für die Hilfsorganisation auf. Ihre Tochter Franziska Gensbichler schloss sich im Restaurant Triangel und in der Triangel Feinkost dieser Aktion an. Vor Kurzem fand die Spendenübergabe von 3100 Euro an die Geschäftsführerin von Pro Juventute, Mag. Susanne Molnar, statt.

Der traditionelle vorweihnachtliche Bücherflohmarkt an der Bibliothek der Universität Salzburg erbrachte 2022 eine Spendensumme von 2300 Euro. Durch den Verkauf nicht mehr benötigter Medien wird an der UBS notwendiger Platz geschaffen und gleichzeitig ein soziales Projekt unterstützt. In diesem Jahr kommt der Erlös der Organisation VinziBus zu. Bibliotheksleiterin Dr.in Ursula Schachl-Raber und Mag.a Susanna Graggaber (Universitätsbibliothek Salzburg, Kommunikation) übergaben kürzlich den Spendenscheck an Gertraud Scheichl (VinziBus Salzburg).

Die Bestattung Salzburg lud im Dezember zu einer heiter-besinnlichen Adventlesung mit Walter Müller und dem Dreigesang "Flachgauer 3erlei" in den Lainerhof. Der Eintritt war frei und die Künstler/-innen verzichteten auf ihre Gagen. Freiwillige Spenden für die Hospizbewegung Salzburg wurden angenommen. Vor Kurzem übergab Verena Wengler, Geschäftsführerin der Bestattung Salzburg, einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Christoph Eisl, Geschäftsführer der Hospizbewegung Salzburg.