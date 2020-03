Menschen, 28. und 29. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Maria Weinberger-Gwiggner vollendet heute ihren 95. Geburtstag. Von 1944 bis 1981 war Weinberger-Gwiggner Lehrerin an öffentlichen Volksschulen und später Lehrerin für Bildnerische Erziehung und Mathematik an Hauptschulen in Wien,

St. Gilgen und Salzburg. Sie ist seit ihrer Jugend eine leidenschaftliche Zeichnerin und Malerin. Immer wieder hat sie den Verkaufserlös ihrer Bilder für gute Zwecke gespendet.

Katharina Hudelist aus Salzburg-Herrnau feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Ida Bernegger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute, Samstag, ihren 85. Geburtstag.

Prof. Franz Paul Enzinger vollendet heute, Samstag, sein 75. Lebensjahr. Enzinger unterrichtete in Pflichtschulen im Bezirk Salzburg-Umgebung und war dann drei Jahrzehnte lang Lehrer und Abteilungsvorstand für Didaktik und schulpraktische Studien an der Pädagogischen Akademie. In Salzburg ist er als Domführer und in Neumarkt a. W. als Stadtchronist und Heimatforscher aktiv.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Eduard Berger (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Rudolf Weiß (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Katharina Amschler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Elfriede Trebo (96) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Aloisia Binder (89), Friedrich Poringer (76), beide wohnhaft in der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Josef Felber (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.



