Menschen, 28. und 29. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Wilhelm Mayer aus Saalfelden feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

GR Mag. P. Winfried Bachler OSB, Superior von Maria Plain, Mitglied der Liturgiekommission der Erzdiözese, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.



SONNTAG

Josef Eder, Mitglied des Pensionistenverbands Zell am See, feiert 85. Geburtstag.

Der frühere Erzbischof Alois Kothgasser feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Steirer und Salesianer Don Boscos war von 1997 bis 2002 Bischof von Innsbruck und wurde im November 2002 vom Salzburger Domkapitel zum Erzbischof gewählt. Alois Kothgasser nahm sich viel Zeit, um Sorgen und Nöte, Freude und Leid der Menschen zu teilen. In den Begegnungswochen "Offener Himmel" traf er jedes Jahr mit Tausenden Menschen zusammen. Zudem förderte er die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und den Dialog mit anderen Religionen. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 lebt Alois Kothgasser in Baumkirchen in Tirol. Sein Nachfolger, Erzbischof Franz Lackner, lädt am Pfingstsonntag um 15 Uhr zu einem Dankgottesdienst in die Wallfahrtsbasilika Maria Plain ein.

Heinrich Empl feiert am Sonntag in Salzburg seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist lang jähriges aktives Mitglied des Salzburger Turnvereins sowie des Alpenvereins.

Jubiläen

Zum 70-Jahr-Jubiläum des Matura-Jahrgangs 1952 der Bundesgewerbeschule Salzburg, Fachrichtung Elektrotechnik, trafen sich (im Bild von links): Ing. Reinhold Emminger, Dr. Martin Gschwandtner, Ing. Wilhelm Adam, Ing. Herbert Zernig und Ing. Franz Markl.

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten am Freitag Nelly und Alfred Rogy in St. Michael. Das Jubelpaar führte viele Jahre ein Schuhgeschäft.