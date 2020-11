Menschen, 28. und 29. November 2020

Geburten, Geburtstage, Spende, Verleihung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag:

Herta Irnberger (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.



SONNTAG

Am Sonntag feiern ihren Geburtstag: Anna Ainz (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Max Poringer (87), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau; Christine Sinekowitsch (79) und Johanna Pitterle (75), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Zell am See;

Pater Franz Lauterbacher (72), Pfarrer von Salzburg-Mülln.

Spende

Die Gebrüder Limmert AG spendet jedes Jahr für den guten Zweck. Heuer hat sich das Salzburger Elektrogroßhandels-Unternehmen entschlossen, die Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe mit 5000 Euro zu unterstützen. Im Bild (SN/Gebrüder Limmert): Geschäftsführer Harald Ebner, Dominik Steinbichler von der Kinderkrebshilfe und Thomas Canek.

Verleihung

Der Bundespräsident hat Peter Eichinger vom Zollamt Salzburg den Berufstitel Regierungsrat verliehen.



Quelle: SN