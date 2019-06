Menschen, 29./30. Juni

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Kfz-Mechaniker-Meister Alfred Thürridl, Gründer des Vereins der Salzburger Versicherungs-Sachverständigen und nach dem Krieg Motorradrennfahrer, feiert heute, Samstag, seinen 93. Geburtstag.

Maria Ehrenfellner im Seniorenwohnhaus Köstendorf vollendet heute, Samstag, ihr 90. Lebensjahr.

Weiters feiern heute Geburtstag: Peter Klingler (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Katharina Schosser (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Albert Gruber, FOI i. R. des Finanzamts Salzburg, wohnhaft im Herz-Jesu-Heim Salzburg, feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Kamerad Helmut Spießberger, ehemaliger Obmannstellvertreter des Artilleristenbundes Salzburg, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Anna Kleber feiert am Sonntag im Seniorenwohnhaus Köstendorf ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Brigitte Baumgartner (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Hermine Schernthaner (84), ehrenamtliche Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Saalfelden.

