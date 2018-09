Menschen, 29./30. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG



Seinen 100. Geburtstag feiert heute Kriminal-Abteilungsinspektor i. R. Heinrich Zach, Bürger der Stadt Salzburg, wohnhaft in Aigen.

GR Herbert Haunold, Ellmau, ehem. Stadtpfarrer in Rattenberg, wird heute, Samstag, 80 Jahre alt.

Heinz Raxendorfer aus Seekirchen begeht heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Herbert Berghammer, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

KommR Johann Jungreithmair feiert heute, Samstag, seinen 65. Geburtstag. Jungreithmair prägte über Jahrzehnte das österreichische (Fach-)Messe-Wesen. Er wurde 1982 Mitglied der Geschäftsführung der Contact Fachmessen. Ab 1996 leitete er 18 Jahre lang als Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO die Reed-Exhibitions-Gruppe in Österreich. Jungreithmair ist Vater von zwei Söhnen. 2014 trat er in den Ruhestand.

Die SN gratulieren ferner: Otto Fischperer (92) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Margaretha Schneiderbauer (91), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg;

Hannelore Hirschbichler (76), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Sbg. Volkshilfe Unken.

SONNTAG



Walter Riesner, ÖBB-Beamter i. R., wird am Sonntag 75 Jahre alt.

Hannes Dschulnigg, Seniorchef des Hotels Saalbacher Hof, langjähriger Geschäftsführer i. R. der Saalbacher Bergbahnen und Ehrenobmann der Glemmtaler Schützen, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Wolfgang Deyl feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Margaretha Fröhlich (92), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Leopoldine Hamed (89) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

Jubiläum

Johann und Rosina Mösl in Seekirchen feiern heute, Samstag, ihr 60-Jahr-Ehejubiläum.



Quelle: SN