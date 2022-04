Menschen, 29. April 2022

Geburten, Geburtstag, Sponsion, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstag

Seinen 75. Geburtstag feiert heute Erwin Stocker, Geschäftsführer i. R. der ROBEL-Bahnbaumaschinen GmbH und der Deutsche Plasser Holding-GmbH, Präsident 2015/2016 des Rotary-Clubs Freilassing/ Laufen und ehemaliger Pfarrgemeinderatsobmann der Konzilspfarre St. Paul.

Renate Reinhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Freitag, ihren 70. Geburtstag.

Sponsion

Katrin Crisafulli, BA, aus Salzburg/Palermo wurde kürzlich an der FH Krems das Diplom zum Master of Arts in Business (MA) überreicht.

Ehrung

In der Pfarre St. Koloman im Tennengau wurde am vergangenen Freitag der langjährigen Pfarrgemeinderats-Obfrau Anni Eisl von Weihbischof Hansjörg Hofer das Ehrenzeichen in Silber des Rupert-und-Virgil-Verdienstordens verliehen. Eisls Ehrung für 15 Jahre als PGR-Obfrau nahm Hansjörg Hofer während eines Gottesdienstes im Anschluss an die bischöfliche Visitation in St. Koloman vor. Im Bild (SN/Gemeinde St. Koloman) von links: Pfarrer Daniel Kretschmar, Pfarrgemeinderats-Obfrau Anni Eisl, Weihbischof Hansjörg Hofer und Pfarrer Imre Horvath.