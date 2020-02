Menschen, 29. Februar/1. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Lieselotte Schroth feierte in Mauterndorf ihren 95. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feierte Rosi Bayr in St. Michael.

SAMSTAG

Valentin Ziegl feiert heute seinen 100. Geburtstag. Der Jubilar lebt noch daheim in seinem Haus in Salzburg-Liefering. Ziegl war in jungen Jahren bei der Marine als U-Boot-Fahrer aktiv, später einige Jahre als Barkeeper im Österreichischen Hof beschäftigt. Danach war er bis zur Pensionierung für eine Kosmetikfirma tätig. Sozialstadträtin Anja Hagenauer gratulierte im Namen der Stadt.

Komm.-Rat Helmut Kaiser, ehemaliger Gremialvorsteher der Salzburger Versicherungsmakler, feiert heute, Samstag, den 80. Geburtstag. Der Jubilar war Vorsitzender verschiedener Prüfungskommissionen sowie über 35 Jahre als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Versicherungswesen tätig.

SONNTAG

Anna Fadel, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Josef Emeder, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Rosina Fuchs (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Elfriede Ruhmannseder (83), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.



Quelle: SN