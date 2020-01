Menschen, 29. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Alois Haager vollendet heute, Mittwoch, sein 90. Lebensjahr. Alois Haager war bei der 1. Meistermannschaft des A. C. Wals 1952 als Ringer dabei und ist seit 60 Jahren Mitglied des Rekordmeisters.

Maximilian Holzer, Bau- und Kunst-Glasermeister i. R., feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Ernst Seidl, Segelmacher, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der begeisterte Segler nahm 1972 und 1976 an den Olympischen Spielen teil. Seidl errang zahlreiche Staatsmeistertitel (29 Mal) in diversen Bootsklassen, u. a. auch im Surfen. Als leidenschaftlicher Sportler spielte er jahrzehntelang bei Paris Lodron Eishockey. Seidl fährt nach wie vor Ski und Mountainbike.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Pabinger (82), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Robert Huber (72), Mitglied des Pensionistenverbands Ortsgruppe Riedenburg, Stadt Salzburg.



Quelle: SN