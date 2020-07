Menschen, 29. Juli 2020

Geburten, Geburtstag, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Charlotte Arbeiter, wohnhaft im Seniorenheim Itzling, feiert heute, Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

Cäcilia Falterbauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Justina Wallner, Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Maria Moser (89), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Ferdinand Flieder (88), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Ehrung

Hannu Revitzer aus Finnland hat zum 25. Mal seinen Urlaub im Appartement Waltl in Zell am See verbracht. Als Dank für seine Treue erhielt Revitzer die goldene Ehrennadel, eine Urkunde und das Buch über Zell am See/Kaprun von Dietmar Sochor.



Quelle: SN