Menschen, 29. Juli 2021

Geburtstage

Josef Brückler aus Puch feierte am Montag seinen 90. Geburtstag.

Cäcilia Falterbauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Johanna Weiß aus Lamprechtshausen feiert heute, Donnerstag, ihren 90. Geburtstag.

Jubiläum

Dr. Sigrid-Maria und Univ.-Prof. Dr. Stefan Größing aus Großgmain feiern heute, Donnerstag, ihre diamantene Hochzeit.

Thomas Welles, Mitarbeiter bei SATEC Beratung & Vertrieb GmbH, Hallwang, feiert sein 25-Jahr-Dienstjubiläum.

Auszeichnung

Die Geschichte des "Eichingerbauer" - ein Erbhof in St. Lorenz bei Mondsee - geht bis ins Jahr 1739 zurück. Josef und Maria Lehrl bauten den Gutshof von "Urlaub am Bauernhof" zu einem Tennis- und Seminarhotel aus. Norbert Sperr und Sabine Sperr-Lehrl übernahmen den Betrieb in dritter Generation und führen diesen als Sport- und Wellnesshotel auf 4-Sterne-superior-Niveau. Für ihre Verdienste wurden sie kürzlich zu Ehrenträgern ernannt und erhielten die Urkunde für besondere Verdienste um den Tourismus in Oberösterreich.