Menschen, 29. Juli 2022

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und UNICEF-Gala

Geburtstage

Ferdinand Flieder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Helga Spiesberger aus Fürstenbrunn feiert heute ihren 70. Geburtstag.

UNICEF GALA

Mehr als 300 Besucherinnen und Besucher kamen am Mittwochabend zur 31. UNICEF Musik Gala nach Filzmoos. Damit war die Mützenhalle ausverkauft. Besonders groß fiel der Applaus für Appassionante - ein Projekt von drei Sopranistinnen - aus. Uumjubelt war der Auftritt von Opernsängerin Samantha Hay und Vocal Percussionist Andy Frost. Die beiden haben eben erst in London geheiratet und verbringen ihre Flitterwochen in Filzmoos. Elias Ziegeler, ein zwölfjähriger Solist des Hamburger Knabenchors St. Nikolai, sprang für den erkrankten Bariton Rafael Fingerlos ein. Der Jubel des Publikums war ihm sicher. Der Reinerlös des Konzerts (rund 9000 Euro) kommt UNICEF zugute, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.