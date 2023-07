Menschen, 29. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Ernennung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Barbara Oberauer, Mitglied des Pensionistenverbands der Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

SONNTAG

Erich Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Ernennung

Richter Peter Egger wird mit 1. August zum Vizepräsidenten des Landesgerichts (LG) Salzburg ernannt. Egger, auch LG-Mediensprecher, folgt damit dem langjährigen Vizepräsidenten René Lingg nach, der mit 31. Juli in den Ruhestand tritt. Dem Salzburger Landesgericht steht nach wie vor Hans Rathgeb als Präsident vor, ebenfalls Vizepräsidentin ist Christine Bittner.