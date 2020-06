Menschen, 29. Juni 2020

Geburten, Todesfälle, Geburtstage, Jubiläen

Geburtstage

Peter Egger, Mitglied des Seniorenbund Zell am See, feiert heute seinen 92. Geburtstag.

Amalie Siller feiert heute, Montag, in St. Koloman ihren 85. Geburtstag.

Prof. Hermann Mayrhofer, Kustos des Bergbau- und Gotikmuseums in Leogang, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Maria Ehrenfellner (91) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Peter Klingler (87), Mitglied des Pensionistenverbands Zell am See.

Jubiläen

Das 50-Jahr-Priesterjubiläum begehen heute, Montag: KR Rupert Reindl (Mattsee) und Josef Goßner (Itter). 25-jähriges Weihejubiläum feiern heute Mag. Michael Blassnigg (Kufstein), DDr. Franz Gmainer-Pranzl (Sbg.) Kan. Mag. Gerhard Fuchsberger (St. Georgen), Mag. Alois Ramsauer (Sbg.), GR Dr. Ignaz Steinwender (Zell am Ziller), GR Mag. Christian Siller (Taxenbach), Mag. P. Bernhard Röck (Salzburg), Domkap. MMMag. Dr. Roland Kerschbaum (Elsbethen).



Quelle: SN