Menschen, 29. Juni 2021

Geburtstage

Georg Schorn aus St. Koloman, Ehrenmitglied der Musikkapelle St. Koloman und Mitglied im Seniorenbund, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Jubiläen

Pater Willi Klein CPPS, Mitglied im Exerzitienhaus Maria Hilf CPPS, wohnhaft in der Pfarre Parsch, feiert heute sein 50-Jahr-Priesterjubiläum; KR Kan. Johann Schreilechner, Kooperator in Bischofshofen und Salzburg-St. Andrä, Stadtpfarrer in Herrnau und Hallein, Pfarrer in Neualm-St. Josef, Pfarrprovisor in St. Jakob am Thurn und Dürrnberg, feiert heute sein 50-Jahr-Priesterjubiläum; Mag. Johann Ellenhuber, Kooperator in Salzburg-St. Johannes und St. Johann/Pg., Pfarrprovisor in St. Johann/Pg., begeht heute sein 50-Jahr-Priesterjubiläum; GR Felix Königsberger, Excurr. Pfarrprovisor in Aigen, Pfarrer in Bergheim, begeht heute sein 50-Jahr-Priesterjubiläum; GR Franz Bachmaier, Aushilfspriester in Stuhlfelden, Pfarrer in Hollersbach und Alpbach, begeht heute sein 50-Jahr-Priesterjubiläum; Mag. Dr. Rainer Hangler, Kooperator in Saalfelden, Pfarrer in Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein und Böckstein, begeht heute sein 25-Jahr-Priesterjubiläum; Domkap. Mag. Tobias Giglmayr, Diakon in Zell am See-Schüttdorf, Stadtpfarrer in Mittersill, Pfarrer in Stuhlfelden und Hollersbach, Pfarrprovisor in Koppl, begeht heute sein 25-Jahr-Priesterjubiläum.