Menschen, 29. Juni 2022

Geburten, Jubiläen, Geburtstag, Matura, Abschluss und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Jubiläen

GR Mag. Egbert Piroth, Pfarrer in Hüttschlag und Großarl, sowie GR Mag. Josef Eder, ehem. Stadtpfarrer in Salzburg-Nonntal und St. Vitalis, begehen heute ihr 50-Jahr-Priesterjubiläum.

Das 40-Jahr-Weihejubiläum feiern Mag. Heinrich Wagner, Stadtpfarrer in Salzburg-St. Elisabeth, und Mag. Manfred Hagauer, Pfarrer in Jochberg.

Dr. Goran Dabic (Pfarrverbandsleiter Saalfelden - Unteres Saalachtal) und Mag. Michael Pritz (Pfarrer in Ellmau) feiern heute ihr 25-Jahr-Weihejubiläum.

Geburtstag

Paul Lick, Magistratsbeamter i. R., ehrenamtlicher Hüttenwart des Jakob-Riedl-Heims (Salzburger Hütte in Werfenweng), feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Matura

ABZ St. Josef, HLW:

Ausgezeichneter Erfolg: Viktoria Aichriedler, Nora Mayr, Leony Schöndorfer, Amina Turudic.

Guter Erfolg: Nurah Hüter, Antonia Sterneder, Anita Tovilo.

Abschluss

Fachschule f. Mode, Annahof:

Ausgezeichnete Erfolge: Simone Eisl, Laura Gießibl.

Guter Erfolg: Lina-Sophie Ruttinger.

Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Annahof:

Ausgezeichnete Erfolge: Sarah Brudermann, Nikola Lehensteiner.

Gute Erfolge: Sarah Pöschl, Adriana Murkovic, Stella-Maria Raninger.

Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Neumarkt:

Ausgezeichnete Erfolge: Angelina Holzreiter, Juliana Schwenke.

Gute Erfolge: Simona Kittl, Marlene Reitböck, Berenike Spitzer, Ines Undesser.

ABZ St. Josef, Schule für Medizinische Verwaltung:

Ausgezeichneter Erfolg: Donjeta Limani.

Handelsschule Neumarkt:

Ausgezeichneter Erfolg: Michael Marius.