Menschen, 29. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Matura und Todesfälle

Geburtstage

Peter Klingler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute, Donnerstag, sein 90. Lebensjahr.

Marianne Kwich, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Donnerstag, ihren 75. Geburtstag.

Anton Höllbacher, langj. Beschäftigter beim Landesbauamt in Hallein, Mitglied des Seniorenbunds St. Koloman, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Josef Wagner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

GR MMag. Dr. P. Petrus Eder OSB, Prior der Erzabtei St. Peter, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Seinen 70. Geburtstag feierte gestern, Mittwoch, Heimo Meiche in Henndorf. Der Pädagoge war 1970 Mitbegründer des Volleyballclubs Paris Lodron Salzburg und führte den Verein als Manager in dessen erfolgreichster Zeit in den 1990er-Jahren mit Meistertitel und Champions-League-Teilnahme.

Jubiläen

In der Erzdiözese Salzburg feiert heute Franz Leitner, Pfarrer i. R., Ebbs, sein 60-Jahr-Priesterjubiläum.

Das 50-Jahr-Weihejubiläum begehen heute GR Mag. Josef Lehenauer (Kapitularkanoniker des Kollegiatstifts Seekirchen), GR Mag. Karl Steinhart (Pfarrprovisor in Elixhausen), KR Mag. P. Franz Lauterbacher OSB (Stadtpfarrer von Salzburg-Mülln).

40 Jahre Priesterweihe feiern heute GR Mag. Johann Kurz (ehem. Dechantstellvertreter in Altenmarkt), GR Mag. Josef Hermann Fuchs (ehem. Pfarrer in Rauris), Mag. P. Johannes Reiter CPPS (Gehörlosenseelsorger, Pfarrprovisor in Salzburg-Parsch).

Das 25-Jahr-Priesterjubiläum feiern heute Kan. Mag. Helmut Friembichler (Pfarrer in Henndorf und Köstendorf), GR MMag. Dr. Ernst Josef Wageneder (Kurat des Referats für Pastorale Innovation), GR Mag. Franz Auer (Pfarrer in Maria Alm und Hinterthal), Mag. Matthias Kreuzberger (ehem. Pfarrer in St. Michael), Mag. Virgil Zach (Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke), DDDr. Manfred Thaler (Pfarrer von Ramingstein, Thomatal und Unternberg).

Matura

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Annahof:

Ausgezeichnete Erfolge, 5AHL: Theresa Frauenschuh; 5BHL: Leonie Auer, Amanda Weschke.

Gute Erfolge, 5AHL: Sonja Müller, Emma Zanner; 5BHL: Katharina Hauthaler, Emilia Zorn.

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Kommunikations- und Mediendesign, Annahof:

Ausgezeichnete Erfolge, 5KDA: Valentina Eberling, Malena Moser, Casper Müllner, Magdalena Reichl; 5KDB: Christina Ellmauer, Maxima Nußbaumer, Lisa Maria Schmid.

Gute Erfolge, 5KDA: Anna Nottebohm, Alina Walkner; 5KDB: Ajla Bekric, Sarah Breinlinger, Celina Schober.