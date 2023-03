Menschen, 29. März 2023

Geburten, Geburtstage, Wahl, Abschlussprüfung, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Johann Mairinger aus St. Veit, langjähriger ehemaliger Direktor der Raiffeisenbank St. Veit-Schwarzach-Goldegg und früherer Obmann des Seniorenbunds St. Veit, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Margarethe Neureiter, Altbäuerin vom Schwalberhof in St. Koloman, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute, Mittwoch, ihren 80. Geburtstag.

Brigitte Rieger aus St. Koloman vollendet heute ihr 70. Lebensjahr. Die Jubilarin hat mit ihrem Mann Hans die Tischlerei Rieger betrieben. In den letzten Jahren wurden im Unternehmen "Zirbiges" Produkte aus Zirbenholz entwickelt und vertrieben. Die Jubilarin war zehn Jahre Mitglied in der Gemeindevertretung.

Johann Gann, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Wahl

Die Freiwillige Feuerwehr Obertrum hat kürzlich einen neuen Ortsfeuerwehrkommandanten gekürt - für fünf Jahre. Die Wahl fiel auf OBI Andreas Stemeseder. Der bisherige OFK Hauptbrandinspektor Kurt Neumayr hatte das Amt nach 15 Jahren niedergelegt.

Abschlussprüfung

An der HTL Hallein fand vor Kurzem die Abschlussprüfung der Bauhandwerkerschule für Steinmetze (3YUBTS) statt. Severin Mair bestand mit ausgezeichnetem Erfolg. Gute Erfolge erreichten Oliver Fallwickl, Tobias Felzl und David Zapf.

Spende

Von 26. Dezember bis einschließlich 6. Jänner haben mehr als 9000 Sternsinger in der Erzdiözese Salzburg 2,011 Mill. Euro gesammelt. Das ist eine Steigerung von 33,7 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor - und mehr als vor der Coronapandemie. "Dieses Jahr gehen die Spenden schwerpunktmäßig an Projekte in Kenia", sagt Angelika Hechl, Geschäftsführerin der Katholischen Jungschar Salzburg. Mit dem Geld werden zum Beispiel Frauen mit Startkapital für eigene kleine Unternehmen unterstützt, eine Abendschule für Hirtenkinder finanziert oder solarbetriebene Pumpsysteme an neuen Wasserstellen eingerichtet.