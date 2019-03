Menschen, 29. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Hedwig Herbst aus Bergheim feiert heute die Vollendung ihres 90. Lebensjahrs.

Maria Winkler, ehem. Obfrau der Goldhauben, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute, Freitag, in Schleedorf ihren 80. Geburtstag.

Therese Meyer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Der Grafiker und Bildhauer Christof Paulowitz feiert heute, Freitag, seinen 75. Geburtstag. Paulowitz wurde in Ried geboren und wuchs in St. Johann im Pongau auf. Als Beschäftigter in öffentlich-rechtlichen Dienststellen wendete er sich immer mehr der künstlerischen Gestaltung zu. Seit 1982 lebt und arbeitet Christof Paulowitz als freischaffender Künstler in Vollern/St. Georgen. Er ist bekannt für detailgetreue feinstrichige Grafiken. Viele Skulpturen sind im öffentlichen Raum in St. Georgen und anderen Gemeinden zu bewundern.

Johanna Seeleithner, Bürmoos, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten gratulieren weiters: Katharina Amschler (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Edeltrud Schürer (84), ehrenamtliche Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Kuchl; Josef Felber (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.



Quelle: SN